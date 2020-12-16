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Vale en son yaptığı demir cevheri sevkiyatlarını eski gemilerle taşıdı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 17:52:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale, en son yaptığı demir cevheri sevkiyatını, 13 Aralık tarihinde Çin’e oldukça büyük eski gemilerle gönderdiğini açıkladı.

Risk değerlendirme stratejisi kapsamında Vale, modern ve etkili olarak gördüğü oldukça büyük cevher taşıma gemilerini (VLOC) kullanacak. Şirket, Valemax ve Guaibamax gemilerinin VLOC türü gemilere dahil olduğunu söyledi.

Vale, eski gemiler aracılığıyla Çin’e yaptığı demir cevheri sevkiyatının miktarını açıklamadı ancak, eski tür gemileri içeren sözleşmeleri iptal ettiğini ya da değiştirdiğini belirtti.


Etiketler: Güney Amerika  demir cevheri  navlun  Brezilya  Vale  hammaddeler  |  benzer haberler »


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