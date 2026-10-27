Brezilya'nın nihai çelik ithalatında ortalama navlun 2026'nın Eylül ayında geriledi

Brezilya'nın entegre dış ticaret sistemi Siscomex tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin nihai çelik ithalatında ortalama FOB navlun Temmuz ayındaki 77$/mt seviyesinden Eylül ayında 74$/mt seviyesine geriledi.

Sıcak rulo sac ithalatında navlun Güney Kore çıkışlı sevkiyatlar için 78$/mt, Mısır çıkışlı sevkiyatlar için 41$/mt, Vietnam çıkışlı sevkiyatlar için 53$/mt, Japonya çıkışlı sevkiyatlar için 103$/mt ve Çin çıkışlı sevkiyatlar için 154$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac ithalatında navlun Vietnam çıkışlı sevkiyatlar için 70$/mt, Güney Kore çıkışlı sevkiyatlar için 57$/mt, Japonya çıkışlı sevkiyatlar için 104$/mt ve Mısır çıkışlı sevkiyatlar için 33$/mt oldu.

Kaplamalı yassı mamul ithalatında navlun Vietnam çıkışlı sevkiyatlar için 68$/mt, Güney Kore çıkışlı sevkiyatlar için 72$/mt, Çin çıkışlı sevkiyatlar için 68$/mt ve Japonya çıkışlı sevkiyatlar için 150$/mt seviyesinde kaydedildi.

Filmaşin ithalatında navlun Mısır çıkışlı sevkiyatlar için 41$/mt, Çin çıkışlı sevkiyatlar için 88$/mt ve Almanya çıkışlı sevkiyatlar için 24$/mt seviyesinde yer aldı.

İnşaat demiri ithalatında navlun Mısır çıkışlı sevkiyatlar için 31$/mt, Güney Kore çıkışlı sevkiyatlar için 363$/mt, Çin çıkışlı sevkiyatlar için 174$/mt ve Türkiye çıkışlı sevkiyatlar için 26$/mt oldu.

Lama ithalatında navlun Çin çıkışlı sevkiyatlar için 264$/mt, İspanya çıkışlı sevkiyatlar için 30$/mt, İtalya çıkışlı sevkiyatlar için 63$/mt ve Tayvan çıkışlı sevkiyatlar için 302$/mt seviyesinde kaydedildi.

Ağır profil ithalatında ise navlun Kanada çıkışlı sevkiyatlar için 153$/mt, Türkiye çıkışlı sevkiyatlar için 34$/mt, Çin çıkışlı sevkiyatlar için 309$/mt ve İngiltere çıkışlı sevkiyatlar için 234$/mt seviyesinde yer aldı.