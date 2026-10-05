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Brezilya-Çin hattındaki navlun artışı ve düşük cevher fiyatları dördüncü demir cevheri üreticisini de etkiledi

Pazartesi, 05 Ekim 2026 10:01:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin güneyinde faaliyet gösteren küçük ölçekli demir cevheri üreticisi Cabo Verde Mineração'nun Catumbi madenindeki faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.

CSN Mineração, Itaminas ve Usiminas Mineração da artan deniz navlunları nedeniyle daha önce üretimlerini azaltmıştı.

Catumbi madeninde, ağırlıklı olarak %64 tenöre kadar ulaşan parça cevher olmak üzere yılda yaklaşık 600.000 mt üretim yapılıyordu.

Çin'e cevher sevkiyatı yapmamasına rağmen Cabo Verde, yurt içindeki müşterilerinin yerel fiyatları uluslararası piyasa referanslarına göre belirlemesi nedeniyle artan deniz navlunlarından etkilendi. Konuya yakın kaynaklar Brezilya-Çin hattındaki navlun artışının Brezilya'da FOB fiyatlarını düşürerek şirketin üretimini kârlı olmaktan çıkardığını belirtti.

Demir cevheri üretimine yeniden başlamayı planlamayan şirket, bölgede yakın zamanda keşfedilen nadir toprak elementlerinin ardından bu alandaki projesine yönelik 460 milyon $ tutarındaki yatırımlara odaklanacak.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Navlun 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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