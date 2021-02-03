Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında arttı, 2020’de düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 09:39:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Aralık ayında yıllık %17,2 artışla 2,9 milyon mt olduğunu bildirdi.

IABr’a göre, Aralık ayında Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %28 artışla 1,8 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %30,2 artarak 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %24,1 düşüşle 766.000 mt ve bu ihracatın değeri de yıllık %13,5 düşüşle 434 milyon $ oldu. Söz konusu ayda Brezilya’nın çelik ithalatı ise yıllık %53 artışla 204.000 mt ve bu ithalatın değeri de yıllık %38,5 artışla 205 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle 31 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %2,4 artışla 19,2 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %1,2 artışla 21,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %16,1 düşüşle 10,7 milyon mt oldu. Bu ihracatın değeri ise yıllık %26,6 düşüşle 5,4 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Brezilya’nın çelik ithalatı ise yıllık %14,3 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri yıllık %13 düşerek 2,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.