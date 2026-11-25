Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,2 artışla 1,75 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %11,6 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %83,5 olarak kaydedildi. 14 Kasım'da sona eren önceki haftada üretim 1,71 milyon mt, kapasite kullanım oranı %81,7; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,57 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,4 seviyesindeydi.

2026'nın başından 21 Kasım'a kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %6,1 artışla 77,43 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,6 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 73,01 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %76,9 olarak kaydedilmişti.