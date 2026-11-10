ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %13,4 azaldı - 45. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 7 Kasım 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %13,4 düşüşle 1,61 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %2,9 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedildi. 31 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,86 milyon mt, kapasite kullanım oranı %88,9; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,57 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,4 seviyesindeydi.

2026'nın başından 7 Kasım'a kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,9 artışla 73,97 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 69,87 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %76,9 olarak kaydedilmişti.