Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Eylül ayında yıllık %3,2 düşüşle 2,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 1,97 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %4,9 düşüşle 1,13 milyon mt ve uzun mamul üretimi %5,2 düşüşle 838.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %0,6 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %5 düşüşle 2,30 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %11,6 artışla 786.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %31,9 azalarak 446.000 mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 25 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul üretimi %0,6 düşüşle 17,80 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla %10,3 düşüşle 6,20 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %0,5 artışla 16,20 milyon mt, görünür çelik tüketimi %4,1 artışla 20,40 milyon mt, ithalat %9,7 artışla 5,10 milyon mt ve ihracat %2,6 artışla 7,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.