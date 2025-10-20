 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

Pazartesi, 20 Ekim 2025 09:38:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Eylül ayında yıllık %3,2 düşüşle 2,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 1,97 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %4,9 düşüşle 1,13 milyon mt ve uzun mamul üretimi %5,2 düşüşle 838.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %0,6 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %5 düşüşle 2,30 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %11,6 artışla 786.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %31,9 azalarak 446.000 mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 25 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul üretimi %0,6 düşüşle 17,80 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla %10,3 düşüşle 6,20 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %0,5 artışla 16,20 milyon mt, görünür çelik tüketimi %4,1 artışla 20,40 milyon mt, ithalat %9,7 artışla 5,10 milyon mt ve ihracat %2,6 artışla 7,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,1 arttı

09 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,6 yükseldi

02 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: İthalattaki hızlı artış sektörde rahatsızlık yaratıyor

01 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %3,4 düşüş kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında artış kaydetti

22 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %4,6 düşüş kaydetti

18 Eyl | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %6,7 arttı

04 Eyl | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik üretimi 2025’in ilk yarısında artarken, diğer segmentlerde düşüş kaydedildi

29 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Temmuz ayında biraz yükseldi

29 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: Temmuz ayında Türkiye’de ithalat artışı endişe yaratıyor

28 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis