Brezilya'nın nihai mamullerdeki dış ticaret açığı 2026'nın Eylül ayında kaplamalı yassı çelik ithalatındaki %98 artışla büyüdü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX) tarafından yayımlanan rapora göre ülke Eylül ayında 78,92 milyon $ değerinde 95.896 mt nihai mamul ihraç ederken, ithalatı 264,25 milyon $ değerinde 348.075 mt oldu.

Ağustos ayında Brezilya'nın nihai mamul ihracatı 65,16 milyon $ değerinde 76.587 mt, ithalatı ise 184,55 milyon $ değerinde 246.658 mt seviyesinde yer almıştı.

Ülkenin söz konusu ürünlerdeki dış ticaret açığı, Ağustos ayındaki 170.071 mt seviyesinden Eylül ayında 252.179 mt seviyesine çıkarken, değer bazında 119,39 milyon $ seviyesinden 185,33 milyon $ seviyesine yükseldi.

Tonaj bazındaki açığın büyümesinde, aylık %98 artışla 197.342 mt seviyesine ulaşan kaplamalı yassı çelik ithalatı başlıca etken oldu.

SECEX'e göre Eylül ayında miktar bazında ihracatta en büyük payları %28'er ile filmaşin ve inşaat demiri alırken, bu ürünleri %15 ile kaplamalı yassı ürünler ve %14 ile sıcak rulo sac izledi.

İthalatta ise kaplamalı yassı ürünler %57 ile ilk sırada yer alırken, sıcak rulo sacın payı %18, soğuk rulo sacın payı %14 ve çelik telin payı %5 oldu.

Çin'in Brezilya'nın toplam nihai çelik ürünü ithalatındaki payı, Ağustos ayındaki %23 seviyesinden Eylül ayında %11'e gerileyerek son yılların en düşük seviyesine indi. Bu gerileme, Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürün ithalatına uygulamaya başladığı antidamping önlemlerinin etkisini bir kez daha ortaya koydu.