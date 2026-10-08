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Brezilya'nın demir cevheri ihracatı 2026'nın Eylül ayında Çin'e sevkiyatların azalmasıyla yaklaşık %8 düştü

Perşembe, 08 Ekim 2026 11:33:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sekreterliği Secex'in verilerine göre Brezilya'nın pelet hariç demir cevheri ihracatı Eylül ayında Ağustos'ta kaydedilen 34,406 milyon mt seviyesinden yaklaşık %8 düşüşle 31,66 milyon mt oldu.

Toplam ihracat ve Çin'e yapılan sevkiyatlar aylık bazda sırasıyla 2,746 milyon mt ve 2,62 milyon mt ile benzer miktarlarda gerilerken, bu düşüşlerin bazı Brezilyalı ihracatçıların ihracatlarını askıya almasına neden olan Brezilya-Çin hattındaki yüksek navlun fiyatlarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Eylül ayında başlıca ihracat pazarları Asya (25,025 milyon mt'u Çin'e olmak üzere 28,85 milyon mt), Avrupa (1,349 milyon mt), Güney Amerika (709.800 mt), Afrika (492.000 mt) ve Meksika (258.700 mt) oldu.

Öte yandan, Brezilya'nın pelet ihracatı %17 düşüşle 2,279 milyon mt seviyesine gerilerken, Afrika'ya 662.600 mt, Avrupa'ya 448.800 mt, Güney Kore'ye 349.100 mt, ABD'ye 311.300 mt, Orta Doğu'ya 248.600 mt, Trinidad ve Tobago'ya 171.100 mt ve Arjantin'e 88.100 mt sevkiyat yapıldı.

Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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