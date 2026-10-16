Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı Peru'ya sevkiyatların yeniden başlamasıyla 2026'nın Eylül ayında %145 arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin Ağustos ayında 9.400 mt olan inşaat demiri ihracatı Eylül ayında 23.000 mt'a yükselirken, ithalatı 1.800 mt'tan 1.600 mt'a geriledi.
İhracattaki artışta Eylül ayında Peru'ya sevkiyatların yeniden başlaması etkili oldu. Bu ülkeye 572$/mt FOB seviyesinden 11.400 mt inşaat demiri ihraç edildi.
Tamamı Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatta ortalama fiyat 630$/mt FOB olurken, Gerdau 613$/mt FOB seviyesinden 18.200 mt, ArcelorMittal ise 693$/mt FOB seviyesinden 4.800 mt sevkiyat gerçekleştirdi.
İthalatın tamamı Mısır'dan 572$/mt FOB seviyesinden yapılırken, söz konusu ürünler ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletinin inşaat sektörü birliğine sevk edildi.