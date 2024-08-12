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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 09:34:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 6.100 mt’a kıyasla 17.700 mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD’ye 803$/mt FOB’dan 15.300 mt ve Güney Amerika ülkelerine 644$/mt FOB’dan 2.400 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 788$/mt FOB’dan 17.100 mt, Simec 520$/mt FOB’dan 500 mt ve Gerdau 887$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 11.900 mt’a kıyasla 7.700 mt’u 546$/mt FOB’dan Çin, 500 mt’u 1,024$/mt FOB’dan Almanya ve 100 mt’u 1.103$/mt FOB’dan Japonya çıkışlı olmak üzere toplam 8.300 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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