Brezilya’nın filmaşin ihracatı Şubat ayında düştü

Perşembe, 14 Mart 2024 09:19:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 17.200 mt’a kıyasla 13.900 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında ABD’ye 744$/mt FOB’dan 8.300 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 580$/mt FOB’dan 4.200 mt, Güney Amerika ülkelerine 643$/mt FOB’dan 1.000 mt ve Kanada’ya 1.584$/mt FOB’dan 400 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 717$/mt FOB’dan 13.000 mt, Gerdau 616$/mt FOB’dan 400 mt, tüccarlar 724$/mt FOB’dan 300 mt ve Simec 497$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 15.400 mt’a kıyasla 3.100 mt’u 569$/mt FOB’dan Çin, 1.200 mt’u 975$/mt FOB’dan Almanya ve 200 mt’u 761$/mt FOB’dan Rusya’dan olmak üzere 4.500 mt filmaşin ithal etti.