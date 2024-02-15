Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ocak ayında yükseldi

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:35:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 3.500 mt’a kıyasla 17.200 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında ABD’ye 761$/mt FOB’dan 9.300 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 582$/mt FOB’dan 5.200 mt, Güney Amerika ülkelerine 598$/mt FOB’dan 1.500 mt ve Kanada’ya 1.596$/mt FOB’dan 1.200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 797$/mt FOB’dan 16.200 mt, Simec 511$/mt FOB’dan 900 mt ve Gerdau 616$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 18.600 mt’a kıyasla 6.900 mt’u 572$/mt FOB’dan Rusya, 5.000 mt’u 547$/mt FOB’dan Çin, 1.900 mt’u 560$/mt FOB’dan Türkiye, 800 mt’u 565$/mt FOB’dan Hong Kong ve 800 mt’u 960$/mt FOB’dan Almanya’dan olmak üzere toplam 15.400 mt filmaşin ithal etti.