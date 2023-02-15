Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ocak ayında sertçe arttı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 09:16:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 8.800 mt’a kıyasla 20.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 921$/mt FOB’dan 13.700 mt, Gerdau 697$/mt FOB’dan 6.500 mt ve Simec 629$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Ocak ayında Güney Amerika ülkelerine 1.044$/mt FOB’dan 7.300 mt, ABD’ye 1.044$/mt FOB’dan 7.000 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne 700$/mt FOB’dan 5.600 mt ihracat yapılırken, Porto Riko ve Kosta Rika’ya da küçük tonajlı satışlar gerçekleştirildi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 8.500 mt’a kıyasla 5.300 mt’u 612$/mt FOB’dan Rusya, 4.000 mt’u 786$/mt FOB’dan Çin ve 200 mt’u 606$/mt FOB’dan Japonya olmak üzere toplam 9.500 mt filmaşin ithal etti.