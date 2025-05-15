Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan’da aylık bazda sertçe düştü

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 34.200 mt’a kıyasla 17.000 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ABD’ye 755$/mt FOB’dan 8.800 mt, Güney Amerika ülkelerine 633$/mt FOB’dan 8.100 mt ve Lüksemburg’a 515$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 733$/mt FOB’dan 11.500 mt ve Gerdau 617$/mt FOB’dan 5. 500 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 30.900 mt’a kıyasla 8.500 mt’u 502$/mt FOB’dan Çin, 5.200 mt’u 596$/mt FOB’dan Mısır, 500 mt’u 1.172$/mt FOB’dan Japonya ve 300 mt’u 906$/mt’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 14.500 mt filmaşin ithal etti.