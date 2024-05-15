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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında düştü

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 09:37:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 20.400 mt’a kıyasla 13.400 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ABD’ye 797$/mt FOB’dan 9.000 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 593$/mt FOB’dan 3.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 684$/mt FOB’dan 900 mt ve Hollanda’ya 660$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 743$/mt FOB’dan 12.700 mt ve Simec 618$/mt FOB’dan 700 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.    

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 20.200 mt’a kıyasla 10.300 mt’u 583$/mt FOB’dan Çin, 7.600 mt’u 534$/mt FOB’dan Venezuela ve 1.300 mt’u 1.024$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 19.300 mt filmaşin ithal etti. Rusya ve Türkiye’den de küçük tonajlı alımlar yapıldı.

Venezuela’nın ihracat tonajı bulunmadığı için bu ülkeden yapılan ithalat konusunda kuşkular var.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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