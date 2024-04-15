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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mart ayında artış gösterdi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:07:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 13.900 mt’a kıyasla 20.400 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ABD’ye 792$/mt FOB’dan 12.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 660$/mt FOB’dan 7.100 mt, Kanada’ya 1.616$/mt FOB’dan 800 mt ve Hollanda’ya 698$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 785$/mt FOB’dan 17.600 mt, Gerdau 746$/mt FOB’dan 2,600 mt ve Simec 608$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.     

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 4.500 mt’a kıyasla 11.300 mt’u 553$/mt FOB’dan Çin olmak üzere Asya’dan 19.000 mt ve 697$/mt FOB’dan 1.200 mt’u Avrupa’dan toplamda 20.200 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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