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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Kasım ayında sertçe arttı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:17:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 9.300 mt’a kıyasla 34.500 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 781$/mt FOB’dan 28.200 mt, Gerdau 609$/mt FOB’dan 6.100 mt ve Simec 498$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Kasım ayında ABD’ye 784$/mt FOB’dan 27.100 mt, Güney Amerika ülkelerine 6454$/mt FOB’dan 3.900 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 595$/mt FOB’dan 3.400 mt ve Tayland’a 866$/mt FOB’dan 100 mt ihracat yapıldı. Tayland ve Kosta Rika’ya küçük tonajlı bazı satışlar yapıldı.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 29.600 mt’a kıyasla 12.400 mt’u 566$/mt FOB’dan Çin ve ve 900 mt’u 902$/mt FOB’dan Almanya’dan olmak üzere toplam 13.500 mt filmaşin ithal etti. Rusya, Japonya ve İspanya’dan da küçük tonajlı alımlar yapıldı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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