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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Eylül ayında da aşağı yönlü

Perşembe, 10 Ekim 2024 09:25:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 16.000 mt’a kıyasla 9.800 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Güney Amerika ülkelerine 624$/mt FOB’dan 7.400 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 609$/mt FOB’dan 2.300 mt ve Kanada’ya 927$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 630$/mt FOB’dan 8.700 mt, Simec 533$/mt FOB’dan 1.000 mt ve Gerdau 893$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 27.900 mt’a kıyasla 10.500 mt’u 556$/mt FOB’dan Çin, 9.900 mt’u 595$/mt FOB’dan Mısır, 500 mt’u 980$/mt’dan Almanya ve 200 mt’u 1.023$/mt FOB’dan Japonya çıkışlı olmak üzere toplam 21.100 mt filmaşin ithal etti.

Brezilya’nın filmaşin ithalatı için ayırdığı, son tarihi 30 Eylül 2024 olan kota döneminde 6.800 mt kullanılmayan tonaj kalması önümüzdeki ay ithalatın düşeceğini gösteriyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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