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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ekim ayında yükseldi

Pazartesi, 11 Kasım 2024 17:16:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 9.800 mt’a kıyasla 15.700 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’ye 777$/mt FOB’dan 11.900 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 591$/mt FOB’dan 3.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 830$/mt’dan 400 mt ve Kanada’ya 882$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 766$/mt FOB’dan 12.900 mt ve Gerdau 617$/mt FOB’dan 2.800 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 21.100 mt’a kıyasla 7.100 mt’u 540$/mt FOB’dan Çin, 6.900 mt’u 572$/mt FOB’dan Rusya, 900 mt’u 974$/mt’dan Almanya, 200 mt’u 1.092$/mt’dan Japonya ve 200 mt’u 605$/mt FOB’dan Venezuela çıkışlı olmak üzere toplam 15.300 mt filmaşin ithal etti.

Brezilya’nın filmaşin ithalatı için ayırdığı, son tarihi 30 Eylül 2024 olan kota döneminde 6.800 mt kullanılmayan tonaj kalması pek ithalat yapılmadığını gösterdi.

Venezuela ihracata tonaj ayırmadığı için ülkeden yapılan ithalatın menşesi farklı bir ülke.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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