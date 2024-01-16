Brezilya’nın filmaşin ihracatı Aralık ayında sertçe düştü

Salı, 16 Ocak 2024 09:30:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 34.300 mt’a kıyasla 3.500 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’ye yapılan ihracatın Kasım ayında kaydedilen 27.100 mt’dan 2.000 mt’a gerilemesi bu sert düşüşün arkasındaki başlıca neden oldu. Geriye kalan 1.500 mt Güney Amerika ülkelerine satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 701$/mt FOB’dan 2.800 mt ve Gerdau 700$/mt FOB’dan 700 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 13.500 mt’a kıyasla 11.000 mt’u 582$/mt FOB’dan Çin, 6.000 mt’u 536$/mt FOB’dan Rusya, 1.000 mt’u 535$/mt FOB’dan Hong Kong ve ve 500 mt’u 938$/mt FOB’dan Almanya’dan olmak üzere toplam 18.600 mt filmaşin ithal etti. Japonya’dan da küçük tonajlı alımlar yapıldı.