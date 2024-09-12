Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ağustos ayında azaldı

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen 17.700 mt’a kıyasla 16.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD’ye 803$/mt FOB’dan 12.200 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 605$/mt FOB’dan 2.300 mt ve Güney Amerika ülkelerine 687$/mt FOB’dan 1.500 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 766$/mt FOB’dan 15.500 mt, Simec 526$/mt FOB’dan 300 mt ve Gerdau 965$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 8.300 mt’a kıyasla 20.800 mt’u 550$/mt FOB’dan Çin, 5.800 mt’u 600$/mt FOB’dan Mısır, 900 mt’u 992$/mt’dan Almanya ve 400 mt’u 1.107$/mt FOB’dan Japonya çıkışlı olmak üzere toplam 27.900 mt filmaşin ithal etti.

Analistlere göre Ağustos ayında filmaşin ithalatının artması, Brezilya limanlarına önceden varmış olan kargoların nihayet gümrükten geçtiğini gösterdi. Yılın son çeyreğinde bazı mamullere uygulanan ithalat vergisi artacağı için böyle bir durum oluştu.