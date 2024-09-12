 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ağustos ayında azaldı

Perşembe, 12 Eylül 2024 09:15:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen 17.700 mt’a kıyasla 16.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD’ye 803$/mt FOB’dan 12.200 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 605$/mt FOB’dan 2.300 mt ve Güney Amerika ülkelerine 687$/mt FOB’dan 1.500 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 766$/mt FOB’dan 15.500 mt, Simec 526$/mt FOB’dan 300 mt ve Gerdau 965$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 8.300 mt’a kıyasla 20.800 mt’u 550$/mt FOB’dan Çin, 5.800 mt’u 600$/mt FOB’dan Mısır, 900 mt’u 992$/mt’dan Almanya ve 400 mt’u 1.107$/mt FOB’dan Japonya çıkışlı olmak üzere toplam 27.900 mt filmaşin ithal etti.

Analistlere göre Ağustos ayında filmaşin ithalatının artması, Brezilya limanlarına önceden varmış olan kargoların nihayet gümrükten geçtiğini gösterdi. Yılın son çeyreğinde bazı mamullere uygulanan ithalat vergisi artacağı için böyle bir durum oluştu.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri yatay

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını daha da yükseltti

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Eylül ortası için yerel inşaat demiri fiyatlarını korudu

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları yatay seyrediyor

10 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatlarını açıkladı

10 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 37. Hafta, 2024

10 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları düşerken tatil öncesinde yatay hareket bekleniyor

09 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 36. Hafta, 2024

06 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Güney Avrupa uzun mamul piyasası tatil dönüşü zayıf

06 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Kanada üç ülkeden ithal filmaşine yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

06 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis