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Brezilyalı kuruluşlar madencilik sektörüne maddi destekte bulunacak

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:04:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı kuruluşlar yerel madencilik sektörüne maddi destekte bulunmak ve sektörü canlandırmak amacıyla anlaşma imzaladı.

Maden ve Enerji Bakanlığı, Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES), Maden Kaynakları Araştırma Şirketi (CPRM) ve Ulusal Madencilik Kurumu (ANM) arasında imzalanan anlaşmayla birlikte ihracatın büyük bir bölümünü demir cevherinin oluşturduğu yerel madencilik sektörünü daha da kalkındıracak hamlelerin araştırılması ve masaya yatırılması amaçlanıyor.

Öte yandan anlaşmanın madencilik sektöründe proje finansmanlarına uygun politikaların devreye alınmasına ve yerel işletmelerde pek çok açıdan iyileştirmeler yapılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Maden ve Enerji Bakanlığı, BNDES’in de anlaşmaya dahil olmasının sektörün farklı finansman anlaşmaları yapmasını ve ülkeye yabancı yatırımcılar çekmesini kolaylaştıracağını ifade etti.


Etiketler: Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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