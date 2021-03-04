Brezilyalı Ferbasa 2020’nin dördüncü çeyreğinde net kâr kaydetti

Perşembe, 04 Mart 2021 10:35:43 (GMT+3) | Sao Paulo

2020 yılının dördüncü çeyreğinde Brezilya merkezli ferroalyaj üreticisi Ferbasa, 2019 yılının son çeyreğinde kaydettiği 1 milyon BRL (173,910$) net zarara kıyasla 37,5 milyon BRL (6,5 milyon $) net kâr kaydetti.

2020’nin son çeyreğinde, Ferbasa’nın net gelirleri yıllık %61,8 artışla 463,9 milyon BRL (80,6 milyon $) olurken, aynı çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %181 artışla 97,5 milyon BRL (16,9 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Ferbasa, 2020 yılının tamamında ise yıllık %68,4 düşüşle 70 milyon BRL (12,2 milyon $) net kâr kaydetti.

1$ = 5,74 BRL (3 Mart)