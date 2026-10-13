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CSN, Almanya'daki bağlı kuruluşu SWT'yi İspanyol uzun mamul üreticisi Megasa'ya satacak

Salı, 13 Ekim 2026 10:22:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Megasa grubunun holding şirketi Bipadosa S.L. ile bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını açıkladı.

CSN'ye göre ön protokol Stahlwerk Thüringen GmbH'nin (SWT) tüm hisselerinin satışına ilişkin temel şart ve koşulları belirliyor.

Ön protokolde 10 haftaya kadar münhasırlık süresi ve düzeltmelere tabi olmak üzere 550 milyon € işletme değeri öngörülüyor.

Avrupa çelik sektöründe uzun çelik ürünlerine odaklanan İspanyol sanayi grubu Megasa'nın İspanya, Portekiz ve Fransa'da faaliyetleri bulunuyor.

Almanya'nın Unterwellenborn kentinde bulunan ve yapısal profil üretiminde uzmanlaşan SWT'nin yıllık kurulu çelik üretim kapasitesi 1,1 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

CSN, ürün portföyünü ve faaliyet gösterdiği coğrafyaları çeşitlendirmek amacıyla 2012 yılında satın aldığı SWT'yi, mevcut net finansal borcunun yıllık AVFÖK değerinin 3,49 katına ulaştığı bir dönemde borçluluğunu azaltmaya yönelik seçeneklerden biri olarak satışa çıkardı.

CSN ayrıca çimento ve lojistik birimlerini de satarken, Rio de Janeiro eyaletinin Volta Redonda kentindeki Presidente Vargas çelik tesisine stratejik ortak almayı değerlendiriyor.

Etiketler: Avrupa Devralım & Birleşme 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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