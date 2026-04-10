Romanya Rekabet Kurulu ArcelorMittal Hunedoara’nın UMB Steel’e satışını onayladı

Romanya merkezli yatırımcı UMB Steel, Romanya Rekabet Kurulu tarafından verilen onayla birlikte yerel çelik sektöründeki varlığını genişletme yönündeki adımlarını güçlendirdi. Şirket, inşaat odaklı UMB Group bünyesinde yer alıyor ve grubun sahibi Dorinel Umbrarescu olarak biliniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket ArcelorMittal Hunedoara’nın üretim varlıklarını 12,5 milyon € karşılığında satın alarak yerel pazardaki konumunu güçlendirme yönünde somut bir adım attı.

ArcelorMittal Hunedoara, yüksek enerji maliyetleri, zayıf yerel talep ve düşük fiyatlı ithalat baskısı nedeniyle Eylül 2025’ten bu yana üretime ara vermiş durumdaydı. Tesis daha önce yıllık yaklaşık 200.000-300.000 mt uzun ürün üretimi gerçekleştiriyordu ve üretime ara vermeden önce de zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıyaydı.

Görece düşük satın alma fiyatı, zor durumdaki varlıklara yönelik fırsat odaklı bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasa oyuncuları, marjlar üzerindeki baskı, sınırlı fiyatlama gücü ve Romanya piyasasında talebin hâlâ zayıf olması nedeniyle olası bir yeniden devreye alma sürecinin zamanlaması ve gerçekleşme ihtimali konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.

Buna karşın söz konusu anlaşma, daha uzun vadeli bir konumlanma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Başarılı şekilde uygulanması halinde ithalata bağımlılığı azaltarak üretimi altyapı talebiyle daha uyumlu hale getirebilir ve Romanya’nın uzun ürün piyasasındaki arz dinamiklerini kademeli olarak değiştirebilir.

Onay süreci, UMB Steel’in 2024 yılında Otelu Rosu tesisini satın almasının ve Ekim 2025’te Liberty Galati’yi satın alma girişiminin ardından geldi. Bu durum, grubun yerel çelik sektöründe daha entegre bir yapı oluşturma yönündeki artan ilgisini ortaya koyuyor.