Blastr, Speciality Steels UK’i satın almak üzere görüşmelere başladı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 15:45:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Norveç merkezli yeşil çelik üreticisi Blastr Green Steel, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’a bağlı Speciality Steels UK’i (SSUK) satın almak üzere görüşmelere başladı.

Haberlere göre Blastr’ın faaliyetlerini Norveç’ten İngiltere’ye taşımaya yönelik planları bulunuyor ancak bu değişikliğin SSUK’in başarılı bir şekilde satın alınmasına bağlı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil. Blastr, İngiltere ve Avrupa’da çevresel açıdan sürdürülebilir ve maliyet açısından rekabetçi bir yapıya sahip bir demir-çelik değer zinciri geliştirmek amacıyla kurulmuştu. 

İngiltere’nin üçüncü büyük çelik üreticisi olan ve vasıflı çelik segmentinde kilit bir rol oynayan SSUK 2025 yazında mahkeme kararı sonrasında zorunlu tasfiye sürecine alınmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, BAE merkezli çelik üreticisi Arabian Gulf Steel Industries (AGSI) SSUK’in İngiltere faaliyetlerini satın almak için en son teklif veren taraf oldu.


Etiketler: İngiltere Avrupa Devralım & Birleşme Liberty Steel 

