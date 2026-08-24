Swiss Steel zayıf talep nedeniyle Brezilya'daki bağlı kuruluşunu satıyor

Brezilya merkezli çelik distribütörü Aços F. Sacchelli Ltda., İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group'un Brezilya merkezli bağlı kuruluşu Swiss Steel do Brasil Indústria e Comércio de Aços Ltda.'nın (Swiss Steel Brazil) hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu işlemin anlaşmada belirtilen bazı ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olacağı belirtilirken, anlaşmanın mali koşullarının paylaşılmayacağı belirtildi. Ayrıca Swiss Steel'in Brezilya pazarındaki zayıf talep nedeniyle bağlı kuruluşunu sattığı da öğrenildi.

Faaliyetler birleştiriliyor

Kendisini Brezilya'nın makine mühendisliğine yönelik çelik ürünlerinde en büyük ve en köklü distribütörü olarak tanımlayan Aços F. Sacchelli, devralım kapsamında mühendislik ve makine imalatına yönelik çelik faaliyetleri ile Swiss Steel Brazil'in takım çelikleri ve özel alaşımlara yönelik faaliyetlerinin birleştirileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Swiss Steel Brazil'in ülkenin en büyük takım çeliği distribütörü konumunda olduğunu dile getirdi.

Aços F. Sacchelli, devralımla birlikte Latin Amerika pazarındaki teknik kapasitesini, ürün portföyünü ve lojistik faaliyetlerini genişletmeyi beklediğini paylaştı. Aços F. Sacchelli CEO'su Wagner Sacchelli ise ön koşulların yerine getirilmesinin ardından Aços F. Sacchelli'nin Brezilya pazarına yönelik çelik ürün portföyünü genişletebileceğini kaydetti.