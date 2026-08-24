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Swiss Steel zayıf talep nedeniyle Brezilya'daki bağlı kuruluşunu satıyor

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 11:53:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya merkezli çelik distribütörü Aços F. Sacchelli Ltda., İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group'un Brezilya merkezli bağlı kuruluşu Swiss Steel do Brasil Indústria e Comércio de Aços Ltda.'nın (Swiss Steel Brazil) hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu işlemin anlaşmada belirtilen bazı ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olacağı belirtilirken, anlaşmanın mali koşullarının paylaşılmayacağı belirtildi. Ayrıca Swiss Steel'in Brezilya pazarındaki zayıf talep nedeniyle bağlı kuruluşunu sattığı da öğrenildi.

Faaliyetler birleştiriliyor

Kendisini Brezilya'nın makine mühendisliğine yönelik çelik ürünlerinde en büyük ve en köklü distribütörü olarak tanımlayan Aços F. Sacchelli, devralım kapsamında mühendislik ve makine imalatına yönelik çelik faaliyetleri ile Swiss Steel Brazil'in takım çelikleri ve özel alaşımlara yönelik faaliyetlerinin birleştirileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Swiss Steel Brazil'in ülkenin en büyük takım çeliği distribütörü konumunda olduğunu dile getirdi.

Aços F. Sacchelli, devralımla birlikte Latin Amerika pazarındaki teknik kapasitesini, ürün portföyünü ve lojistik faaliyetlerini genişletmeyi beklediğini paylaştı. Aços F. Sacchelli CEO'su Wagner Sacchelli ise ön koşulların yerine getirilmesinin ardından Aços F. Sacchelli'nin Brezilya pazarına yönelik çelik ürün portföyünü genişletebileceğini kaydetti.

Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Swiss Steel Group 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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