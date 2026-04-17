Norveçli Blastr eski Liberty Steel tesislerini satın almaya çok yakın

Cuma, 17 Nisan 2026 11:34:19 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere’deki yetkililer İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’a bağlı Speciality Steels UK’in (SSUK) geleceğinin güvence altına alınması yönünde önemli bir adım olabilecek gelişme kapsamında South Yorkshire’daki eski Liberty Steel tesislerinin devralınmasına ilişkin olarak Norveç merkezli yeşil çelik üreticisi Blastr ile özel görüşmelere başladıklarını açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre Blastr’ın, hükümetin resmi alıcısı tarafından South Yorkshire’da bulunan ve İngiltere’nin halihazırdaki en büyük elektrik ark ocağını barındıran Rotherham tesisi ile Stocksbridge sahasını da kapsayan SSUK varlıkları için tercih edilen teklif sahibi olduğu belirtiliyor.

Müzakereler için beş haftalık münhasırlık dönemi başladı

Ağustos ayından bu yana SSUK’yi kontrolü altında bulunduran kayyumun, Blastr ile münhasırlık döneminin beş hafta süreceğini açıkladı. Söz konusu dönemde satışın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını amaçlayan yoğun görüşmeler yürütülecek. İngiltere hükümeti ise resmi kayyumun işlemi mümkün olan en erken tarihte sonuçlandırmaya çalışacağını bildirdi.

Blastr, South Yorkshire operasyonlarını yeniden canlandırabilecek bir yol olarak görülüyor

Yenilenebilir sektörlere odaklanan Norveçli yatırım şirketi Vanir Green Industries’in çatısı altında bulunan Blastr henüz herhangi bir çelik tesisi işletmiyor olsa da Finlandiya’da demir ve çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanmayı amaçlayan bir proje geliştiriyor. Piyasa kaynakları SSUK’yi uzun süredir Liberty Steel’in hammadde alımını sınırlayan kronik işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle geride kalmış olsa da yaşatılabilir bir şirket olarak değerlendiriyor. Blastr’ın South Yorkshire’daki varlıkları devralmak için finansman sağlaması gerekecek olsa da şirket bünyesine girmesi sahaların geliştirilme sürecini hızlandırabilir.


