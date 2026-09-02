Sidemir Sivas Demir Çelik'in satış ihalesi 21 Ekim'e ertelendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ihale takvimi uzatıldı. Daha önce 2 Eylül 2026 tarihinde yapılması planlanan ihale, 21 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Satış kapsamında, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin demir çelik üretim faaliyetlerine özgülenmiş veya bu faaliyetlerle bağlantılı varlıkları bulunuyor. Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük için 1,18 milyar TL muhammen bedel ve 117,7 milyon TL teminat belirlendi.

Son başvuru tarihi 20 Ekim

İlk satış takviminde tekliflerin 1 Eylül saat 16.00'ya kadar verilmesi ve ihalenin 2 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Ancak TMSF Satış Komisyonu Başkanlığı tarafından 27 Ağustos tarihinde ilan edilen süre uzatımıyla takvim değiştirildi.

Yeni takvime göre yatırımcılar Sidemir tesislerini 16 Ekim 2026 tarihine kadar ziyaret edebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 20 Ekim saat 16.00'ya kadar sunmaları gerekiyor. İhale ise 21 Ekim saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İhale sonucunda pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde pazarlık görüşmelerinin 23 Ekim saat 11.00'de yapılması öngörülüyor.

İhale kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak

Satış sürecinde kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak. İlk ilan kapsamında açıklanan ihale usulüne göre, kapalı zarfta sunulan mali teklifler açıldıktan sonra açık artırmaya katılmaya hak kazanan teklif sahiplerinden kısa liste oluşturulacak ve açık artırma aşamasına geçilecek.

Yıllık 720.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip olan ve dört yıldır atıl kalan tesis inşaat demiri ve filmaşin için 100 mm ila 160 mm kare kütük üretimi gerçekleştiriyordu.