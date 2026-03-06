 |  Giriş 
Corinth Pipeworks, Liberty Pipes Hartlepool’u satın aldı

Cuma, 06 Mart 2026 10:26:54 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, bağlı kuruluşu Liberty Pipes Hartlepool’un Belçika merkezli Cenergy Holdings’in Yunanistan merkezli bağlı kuruluşu çelik boru üreticisi Corinth Pipeworks’e satışını tamamladığını açıkladı. Söz konusu satışın şirketin uzun vadeli geleceğini güvence altına almayı hedeflediği belirtildi.

Satış, Hartlepool’daki tesisin faaliyetlerinin sürdürülmesini ve uzun vadeli büyümeyi destekleyebilecek bir yatırımcı bulmak amacıyla yürütülen rekabetçi bir satış sürecinin ardından gerçekleştirildi. Satış anlaşmasının üretimin devamını sağlamak, nitelikli istihdamı korumak ve bölgedeki sanayi faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yapılandırıldığı ifade edildi.

Liberty Steel Dönüşümden Sorumlu Başkanı Jeffrey Kabel, satışın zorlu bir dönemde üretimin sürdürülebilmesinin ardından doğru zamanda gerçekleştirildiğini söyledi. Buna ek olarak alımın Corinth Pipeworks’ün portföyüne boyuna su altı ark kaynaklı boru üretim kapasitesi eklediğini belirten Cenergy Holdings CEO’su Alexis Alexiou, bu adımın, yüksek basınçlı enerji altyapı projeleri gibi zorlu uygulamalar için yüksek mukavemetli boru tedarik kapasitesini genişleteceğini ifade etti.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Liberty Pipes Hartlepool, kısa süre önce NZT/NEP Teesside karbon kümesi projesi için önemli bir siparişi tamamlamıştı. Projeye 105 km uzunluğunda toplam 51.000 mt çelik boru teslim edildi.


