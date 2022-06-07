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Brezilyalı çelik üreticileri fiyat artışlarını erteledi

Salı, 07 Haziran 2022 09:43:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticileri önceden açıklanan %5-8 aralığındaki fiyat artışını erteleme kararı aldığını duyurdu. Bu durum, alıcılardan gelen talebin azaldığını gösteriyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul satışları Nisan ayında aylık %21 düşüşle 302.700 mt seviyesine gerilemişti. Mayıs ayına yönelik açıklanacak satış rakamlarında düşüşün %5’in üzerine çıkması bekleniyor.

Uluslararası çelik fiyatlarında kaydedilen sert düşüşler de erteleme kararında etkili oldu. Ülkede yerel yassı mamul fiyatları, gümrükten geçtikten sonra dahi ithal ürünlerin %25-35 altında yer alarak yassı mamul ithalatında artış endişesi yaratıyordu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde görünür yassı ve uzun mamul tüketimi yıllık %14 geriledi.


Etiketler: Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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