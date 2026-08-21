Brezilyalı çelik distribütörlerinin satışları 2026'nın Temmuz ayında yükseldi, güçlü alımlar stokları artırdı

Brezilya Çelik Distribütörleri Enstitüsü INDA'nın verilerine göre enstitüye bağlı distribütörlerin çelik ürünleri satışları Haziran ayında kaydedilen 317.700 mt seviyesinden Temmuz ayında 330.200 mt seviyesine yükseldi.

Aynı dönem karşılaştırmasında INDA'ya bağlı distribütörlerin alımları %6 artışla 343.300 mt olurken, stoklar %1,1 yükselerek 1,176 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu stok hacmi 3,6 aylık tüketime karşılık gelirken, sektörün 2,8 aylık rahat stok seviyesinin oldukça üzerinde yer aldı.

Temmuz ayında kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum ürünlerini kapsayan ithalat aylık %26,7 düşüşle 175.400 mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının Temmuz ayına kıyasla, 2026 yılının Temmuz ayında satışlar %4,4 ve alımlar %8 gerilerken, ithalat %31,5 düştü.

INDA, Ağustos ayında alım ve satışların Temmuz ayına kıyasla %1,5 artmasını bekliyor.

Piyasa kaynakları, soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürünlerde olduğu gibi Çin çıkışlı sıcak rulo sac ithalatına da antidamping önlemleri uygulanmasının beklendiğini aktardı. Kaynaklar yetkililerin karar açıklamasını ertelediğini ve açıklamanın artık Ekim ayında yapılmasının beklendiğini belirtti.