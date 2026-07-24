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Brezilyalı çelik distribütörlerinin satışları 2026'nın Haziran ayında gerilerken, stoklar arttı

Cuma, 24 Temmuz 2026 10:02:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Distribütörleri Enstitüsü INDA tarafından açıklanan verilere göre enstitüye bağlı distribütörler Haziran ayında toplam 317.700 mt çelik satarken, bu tonaj Mayıs ayında 341.300 mt seviyesinde yer almıştı.

Aynı karşılaştırma döneminde INDA üyesi distribütörlerin çelik alımları %4,9 düşüşle 323.800 mt seviyesine gerilerken, stokları %0,5 artarak 1,16 milyon mt seviyesine yükseldi. INDA, söz konusu stok miktarının 3,7 aylık tüketime karşılık geldiğini ve sektörün 2,8 aylık ideal stok seviyesinin oldukça üzerinde bulunduğunu belirtti.

Haziran ayında kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum ürünlerini kapsayan ithalat aylık %97,9 artışla 239.100 mt seviyesine çıktı. İthalattaki keskin artışın temel olarak Avusturya'dan gerçekleştirilen, Brezilya'da üretilmeyen bir çelik kalitesinden oluşan ve petrol boru hattı üretiminde kullanılacak kalın levha ithalatından kaynaklandığı belirtildi.

2025 yılının Haziran ayına kıyasla, 2026 yılının aynı ayında satışlar %1,2 ve alımlar %4,4 artarken, ithalat %35,6 düşüş kaydetti.

INDA, Temmuz ayında alım ve satışların Haziran ayına kıyasla %2 artmasını bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, daha önce soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı çelik ürünlerinde olduğu gibi Çin'den sıcak rulo sac ithalatına da antidamping önlemleri uygulanacağına yönelik güvenin piyasada devam ettiğini söyledi. Loureiro, yetkili makamların açıklamayı ertelediğini ve kararın artık Ağustos ayında duyurulmasının beklendiğini, son tarihin ise Aralık 2026 olduğunu belirtti. Çin menşeli malzemeler ile diğer ülkelerden tedarik edilen ürünler arasındaki fiyat farkının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Loureiro, dampingli satışların teyit edildiğini bildirdi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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