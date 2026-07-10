Çin’e sevkiyatların artmasıyla Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Haziran ayında %56 yükseldi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre ülkenin pelet hariç demir cevheri ihracatı Haziran ayında Mayıs ayındaki 25,58 milyon mt seviyesinden %56 artışla 39,82 milyon mt seviyesine yükseldi.

Secex, söz konusu artışın temel olarak Çin’e yapılan sevkiyatların Mayıs ayındaki 20,56 milyon mt seviyesinden 32,07 milyon mt seviyesine çıkmasından kaynaklandığını belirtti.

Başlıca ihracat destinasyonları 35,99 milyon mt ile Asya, 1,47 milyon mt ile Orta Doğu, 1,34 milyon mt ile Avrupa, 712.900 mt ile Güney Amerika, 178.200 mt ile Afrika ve 126.000 mt ile Meksika oldu.

Brezilya’nın pelet ihracatı ise %1 düşüşle 2,41 milyon mt seviyesine gerilerken, sevkiyatların 808.000 mt’u Afrika’ya, 575.500 mt’u Asya’ya, 514.500 mt’u Avrupa’ya, 166.300 mt’u Trinidad ve Tobago’ya, 155.600 mt’u ABD’ye, 131.200 mt’u Arjantin’e ve 60.500 mt’u Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirildi.