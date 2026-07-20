 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı ve ithalatı 2026’nın Haziran ayında düştü

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 10:21:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı Haziran ayında 23.800 mt, ithalatı ise 4.200 mt seviyesinde yer alarak Mayıs ayında kaydedilen sırasıyla 37.200 mt ve 14.600 mt seviyelerine kıyasla düştü.

İhracattaki düşüş ağırlıklı olarak ArcelorMittal’in sevkiyatlarının aylık bazda %68 azalmasından kaynaklanırken, ithalattaki gerilemede Mısır ve Rusya’dan gelen hacimlerin düşmesi etkili oldu.

İhracatın tamamı ortalama 640$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 698$/mt FOB’dan 9.400 mt, Gerdau ise 601$/mt FOB’dan 14.400 mt sevkiyat yaptı.

İthalat kapsamında Mısır’dan 573$/mt FOB’dan 3.900 mt ve Rusya’dan 500$/mt FOB’dan 300 mt inşaat demiri tedarik edildi.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı ve ithalatı 2026’nın Mayıs ayında arttı

17 Haz | Çelik Haberler

Nisan ayında Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı Güney Amerika’ya yapılan güçlü sevkiyatlarla artarken, Mısır’dan ...

21 May | Çelik Haberler

Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı ABD'ye sevkiyat yapılmaması nedeniyle 2026’nın Şubat ayında %68 geriledi

30 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları yükseldi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftadır aynı seviyelerde

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftada yükseldi

24 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları aşağı yönlü hareket etti

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatlarında düşüş yaşandı

18 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis