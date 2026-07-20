Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı ve ithalatı 2026’nın Haziran ayında düştü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı Haziran ayında 23.800 mt, ithalatı ise 4.200 mt seviyesinde yer alarak Mayıs ayında kaydedilen sırasıyla 37.200 mt ve 14.600 mt seviyelerine kıyasla düştü.

İhracattaki düşüş ağırlıklı olarak ArcelorMittal’in sevkiyatlarının aylık bazda %68 azalmasından kaynaklanırken, ithalattaki gerilemede Mısır ve Rusya’dan gelen hacimlerin düşmesi etkili oldu.

İhracatın tamamı ortalama 640$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 698$/mt FOB’dan 9.400 mt, Gerdau ise 601$/mt FOB’dan 14.400 mt sevkiyat yaptı.

İthalat kapsamında Mısır’dan 573$/mt FOB’dan 3.900 mt ve Rusya’dan 500$/mt FOB’dan 300 mt inşaat demiri tedarik edildi.