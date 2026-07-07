Brezilya’nın slab ihracatı 2026’nın Haziran ayında ABD, Avrupa ve Meksika’ya yapılan ticaretle %64 arttı

Brezilya’nın slab ihracatı, ABD ve Avrupa’ya yapılan sevkiyatların güçlenmesinin yanı sıra Mayıs ayında sevkiyat yapılmayan Meksika’ya satışların artmasıyla Haziran ayında %64 yükseldi.

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre slab ihracatı Haziran ayında Mayıs ayında kaydedilen 390.500 mt seviyesinden 642.200 mt seviyesine yükseldi.

Ternium, ABD’ye 645$/mt FOB seviyesinden 299.100 mt slab sevk etti. ArcelorMittal Tubarão ise ABD’ye 638$/mt FOB seviyesinden 75.200 mt, Almanya’ya 548$/mt FOB seviyesinden 61.700 mt ve Polonya’ya 561$/mt FOB seviyesinden 39.200 mt ihracat gerçekleştirdi. ArcelorMittal Pecem, Meksika’ya 536$/mt FOB seviyesinden 69.800 mt, Polonya’ya 483$/mt FOB seviyesinden 40.600 mt, İspanya’ya 561$/mt FOB seviyesinden 39.100 mt ve ABD’ye 620$/mt FOB seviyesinden 17.500 mt slab sevk etti.

İthalat tarafında ise Usiminas Haziran ayında Vietnam çıkışlı 49.100 mt slabı 482$/mt FOB seviyesinden ithal etti. Mayıs ayında Brezilya limanlarında herhangi bir slab ithalatı kaydedilmemişti.