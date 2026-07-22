Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında ABD'ye yapılan sevkiyatların %23 artmasıyla yükseldi

Brezilya, Haziran ayında 21.100 mt sıcak rulo sac ihraç ederken 16.200 mt sıcak rulo sac ithal etti. Mayıs ayında söz konusu tonajlar sırasıyla 17.800 mt ve 43.200 mt seviyesinde yer almıştı.
İthalattaki keskin düşüş, Mısır, Çin ve Güney Kore'den alınan tonajların sırasıyla %63, %32 ve %98 azalmasından kaynaklandı.
İhracatın 16.200 mt'luk kısmı 591$/mt FOB'dan ABD'ye, 4.900 mt'luk kısmı ise 644$/mt FOB'dan Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirildi.
Sevkiyatların 17.200 mt'luk kısmı ArcelorMittal, 1.600 mt'luk kısmı Gerdau, 1.200 mt'luk kısmı Usiminas ve 1.100 mt'luk kısmı CSN tarafından gönderildi.
İthalatın 7.400 mt'luk kısmı 502$/mt FOB'dan Çin'den, 7.300 mt'luk kısmı 556$/mt FOB'dan Mısır'dan, 1.200 mt'luk kısmı 542$/mt FOB'dan Vietnam'dan ve 300 mt'luk kısmı 1.042$/mt FOB'dan Güney Kore'den yapıldı.