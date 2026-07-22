 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında ABD'ye yapılan sevkiyatların %23 artmasıyla yükseldi

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 12:33:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya, Haziran ayında 21.100 mt sıcak rulo sac ihraç ederken 16.200 mt sıcak rulo sac ithal etti. Mayıs ayında söz konusu tonajlar sırasıyla 17.800 mt ve 43.200 mt seviyesinde yer almıştı.

İthalattaki keskin düşüş, Mısır, Çin ve Güney Kore'den alınan tonajların sırasıyla %63, %32 ve %98 azalmasından kaynaklandı.

İhracatın 16.200 mt'luk kısmı 591$/mt FOB'dan ABD'ye, 4.900 mt'luk kısmı ise 644$/mt FOB'dan Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirildi.

Sevkiyatların 17.200 mt'luk kısmı ArcelorMittal, 1.600 mt'luk kısmı Gerdau, 1.200 mt'luk kısmı Usiminas ve 1.100 mt'luk kısmı CSN tarafından gönderildi.

İthalatın 7.400 mt'luk kısmı 502$/mt FOB'dan Çin'den, 7.300 mt'luk kısmı 556$/mt FOB'dan Mısır'dan, 1.200 mt'luk kısmı 542$/mt FOB'dan Vietnam'dan ve 300 mt'luk kısmı 1.042$/mt FOB'dan Güney Kore'den yapıldı.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %53 düşmesiyle ...

19 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın sıcak rulo sac ihracatı ve ithalatı Nisan ayında Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatlardaki düşüş ve Güney ...

22 May | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iki hafta öncesine kıyasla yükseldi

25 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları dört haftadır yatay

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları son iki haftadır yatay

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları iki haftada arttı

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da sıcak rulo sac fiyatları yatay, üreticiler Ocak’ta artışa hazırlanıyor

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretti

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları değişiklik göstermedi

31 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis