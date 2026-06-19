Brezilya’nın sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %53 düşmesiyle geriledi

Brezilya Mayıs ayında 17.800 mt sıcak rulo sac ihraç ederken, 43.200 mt sıcak rulo sac ithal etti. Nisan ayında bu tonajlar sırasıyla 22.500 mt ve 38.100 mt seviyesindeydi. Söz konusu düşüş Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %53 gerilemesinden kaynaklanırken, ithalattaki artış ise Mısır’ın yeniden ihracatçı olarak piyasaya dönmesinden kaynaklandı.

İhracatın 13.200 mt’u 696$/mt FOB ve 4.600 mt’u 589$/mt FOB seviyesinden sırasıyla ABD’ye ve Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Sevkiyatların 13.200 mt’u CSN, 3.400 mt’u ArcelorMittal ve 1.200 mt’u Gerdau tarafından gerçekleştirildi.

İthalatın 20.100 mt’u 539$/mt FOB, 12.200 mt’u 485$/mt FOB ve 10.900 mt’u 516$/mt FOB seviyelerinden sırasıyla Mısır, Güney Kore ve Çin’den yapıldı.

Bazı ihracatların aynı grup bünyesindeki bağlı şirketlere yapılması nedeniyle fiyatlar mevcut piyasa koşullarını yansıtmayan seviyelerden belirlenmiş olabilir.