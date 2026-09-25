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Brezilyalı çelik distribütörlerinin satışları 2026'nın Ağustos ayında arttı, stoklar ideal seviyenin üzerinde kaldı

Cuma, 25 Eylül 2026 10:48:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Distribütörleri Birliği (INDA) tarafından açıklanan verilere göre üye distribütörlerin çelik ürünleri satışları Ağustos ayında Temmuz ayında kaydedilen 330.200 mt seviyesinden 334.100 mt seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde INDA üyelerinin alımları %0,9 düşüşle 340.100 mt seviyesine gerilerken, stokları %0,5 artışla 1,182 milyon mt seviyesine çıktı. Stokların satışları karşılama süresi Temmuz ayındaki 3,6 aydan 3,5 aya gerilese de sektörün ideal kabul ettiği 2,8 aylık seviyenin oldukça üzerinde kaldı.

Ağustos ayında kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum ürünlerini kapsayan ithalat aylık %13 artışla 198.100 mt seviyesine yükseldi.

Yıllık karşılaştırmada ise Ağustos ayında satışlar %1 azalırken, alımlar %3,8 arttı ve ithalat %17,9 geriledi.

INDA, Eylül ayında hem alımların hem de satışların Ağustos ayına kıyasla %1,5 artmasını bekliyor.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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