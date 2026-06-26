Brezilyalı çelik distribütörleri Çin’den yapılan ithalata yönelik antidamping önlemlerinden memnun

Brezilya Distribütörler Birliği’ne göre (INDA) birliğe bağlı distribütörler Mayıs ayında 341.300 mt çelik ürünü satarken, bu tonaj Nisan ayında 314.000 mt seviyesinde yer almıştı. Satışlardaki artış, Brezilya’nın yakın zamanda Çin’e karşı uygulamaya koyduğu ve ucuz Çin çıkışlı malzeme girişini azaltan antidamping önlemlerinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

INDA’ya bağlı distribütörlerin alımları aylık %2,3 artışla 340.600 mt seviyesine yükselirken, stoklar 1,157 milyon mt seviyesinde değişmedi. Bu tonaj 3,4 aylık tüketime denk gelirken, sektörün 2,8 aylık konfor seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Nisan ayında ithalat %27,4 düşüşle 120.900 mt seviyesine gerilerken, ithalat kapsamında levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı ürünler, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum ürünleri yer aldı. Mayıs 2025 ile karşılaştırıldığında Mayıs 2026’da satışlar %3,8 artarken, alımlar %0,3 yükseldi ve ithalat %71,1 ile keskin düşüş kaydetti. INDA, Haziran ayında alımların ve satışların Mayıs ayına kıyasla yatay seyretmesini bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro ithal ürünlerden kaynaklanan rekabetin azalmasıyla birlikte çelik üreticilerinin uyguladığı fiyat artışlarını kalıcı hale getirmek için sektörde daha fazla alan oluşacağına inanılması nedeniyle fiyatların yılın ikinci yarısında ivme kazanabileceğini belirtti.

Loureiro’ya göre galvalum segmenti Çin çıkışlı ürünlere yönelik antidamping vergilerinden fayda sağlandığı için bu doğrultuda hareket etmeye başladı.

Loureiro, “İthalat baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte üreticilerin bu artışı gerçekten uygulayabileceğine inanıyorum,” dedi.

INDA, yılın ikinci yarısının ilk yarıya kıyasla daha iyi performans göstermesini, Brezilya çelik piyasasındaki toparlanmanın güçlenmesini ve sektörün 2026 yılını ılımlı büyümeyle kapatmasını bekliyor.