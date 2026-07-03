Brezilya, AB’nin Mercosur ülkelerinden çelik ithalatına yönelik tek taraflı kararını eleştirdi

Brezilya Dışişleri Bakanlığı (MRE) ile Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı (MDIC) tarafından yapılan ortak açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) bu hafta Mercosur ülkelerinden çelik ithalatını sınırlamak üzere kabul ettiği yeni önlemler eleştirildi.

Açıklamada söz konusu değişikliklerin Avrupa pazarına erişimi sınırlayacağı ve küresel çelik sektöründeki kapasite fazlası sorununu çözmekte yetersiz kalacağı belirtildi.

Brezilya’ya göre söz konusu önlemler, blokun ticaret ortaklarının büyük bölümünü etkiliyor ve 2018 yılında yürürlüğe konulan koruma önlemi sisteminin sona ermesinin ardından dahi ihracatın önündeki engelleri artırıyor.

Brezilya ayrıca küresel çelik üretim fazlasından kendisinin de etkilendiğini ve uluslararası platformlarda soruna yönelik çok taraflı çözümleri savunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, “Küresel arz fazlasından sorumlu olmayan ülkelerle ticaretin kısıtlanması sorunu çözmez ve ticaret savunma önlemlerinde bir tırmanışı tetikleyebilir,” ifadelerine yer verildi.

AB Brezilya’ya yıllık 227.000 mt nihai mamul kotası tanırken, slab ve kütük ithalatı vergilerden muaf tutulmaya devam edecek.