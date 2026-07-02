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AB dönüm noktası niteliğindeki Mercosur ticaret anlaşmasını ihlal ederek Güney Amerika çıkışlı çeliğe kota getirdi

Perşembe, 02 Temmuz 2026 10:30:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Basında yer alan haberlere göre AB-Mercosur serbest ticaret anlaşmasının 1 Mayıs’ta geçici olarak yürürlüğe girmesinden iki ay sonra AB belirtilmeyen nedenlerle önceki anlaşmayı ihlal ederek Güney Amerika çıkışlı çelik ürünlerine beklenmedik şekilde ithalat kotası getirdi.

Kotalar iki blok arasında tarihi serbest ticaret anlaşmasının bu yıl 17 Ocak’ta imzalanmasının ardından Güney Amerika’daki Mercosur ülkelerinden gelen çelik ürünlerine uygulanacak.

Anlaşmanın ihlali, Mercosur üyeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ın yanı sıra ilişkili ülkeler Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Peru ile önceden müzakere yapılmadan gerçekleştirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre AB, Brezilya’ya yıllık 227.000 mt mamul çelik ürünü kotası tanırken, slab ve kütükler ithalat vergisinden muaf tutulmaya devam edecek.

Brezilya Çelik Enstitüsü İcra Başkanı Marco Polo Melo Lopes’in Valor Econômico gazetesine verdiği demeçte, “AB’nin teklifi yetersiz olduğu ve ürün kategorilerinde düzenleme yapılması gerektiği için müzakereler hâlâ devam ediyor,” dediği aktarıldı.

Ticaret anlaşması AB’yi 700 milyondan fazla kişiyi temsil eden Güney Amerika ülkeleri bloğuyla bir araya getirerek dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birini oluşturması nedeniyle önem taşıyor.

Hâlâ Avrupa Adalet Divanı’nın hukuki incelemesine tabi olan ilk geçici anlaşma, ikili mal ticaretinin %90’ında gümrük vergilerini azaltmayı veya kaldırmayı, AB’nin lityum gibi kritik minerallere erişimini güçlendirmeyi ve hassas tarım sektörleri için bir korunma mekanizmasının yanı sıra Avrupalı çiftçiler için bir güvenlik ağı sağlamayı amaçlıyordu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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