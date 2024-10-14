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Brezilya’daki maden projesinin ihracata başlaması için 6 milyar $ gerekiyor

Pazartesi, 14 Ekim 2024 13:47:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yerel basında yer alan haberlere göre Brezilya’nın Bahia eyaletinde yer alan Bahia Mineração demir cevheri madeni projesinin limana erişim sağlayıp ihracat yapabilmesi için 6 milyar $ değerinde demir yolu inşaatı gerekiyor.

Yıllık 26,5 milyon mt %68 tenörlü demir cevheri üretim kapasitesi potansiyeli olan madenin sahibi Eurasian Natural Resources Group, proje çok pahalı hale geldiği ve tek yatırımcıyla devam edemeyeceği için yeni yatırımcılar arıyor.

Brezilyalı madenci Vale’nin federal ile yerel bankaların da yardımıyla projeyi devralmak isteyebileceği duyuldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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