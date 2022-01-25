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Brezilya’da madencilik ve demir cevheri arama çalışmalarına sınırlama getirilecek

Salı, 25 Ocak 2022 10:56:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Temsilciler Meclisi’nde görüşülen yasa tasarısıyla madencilik ve demir cevheri arama çalışmalarına bazı durumlarda sınırlama getirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yasa tasarısı, çökme riski bulunan barajlar nedeniyle halkın tahliye edildiği alanlarda demir cevheri dahil olmak üzere maden arama çalışmaları yapılmasını engelleyecek. Ayrıca, felaketlerden olumsuz etkilenenlerin zararı karşılanana dek şirketlerin çevre ruhsatları da askıya alınabilecek.

Bununla birlikte, şirketlerin halkın tahliye edilmek zorunda kaldığı alanlardaki faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için topluluklarla müzakere yapması gerekecek.

Brezilya Temsilciler Meclisi ve Federal Senato’nun onay vermesi halinde, yasa tasarısı barajları çökmediği halde koruma önlemleri nedeniyle halkın tahliye olmasına sebebiyet veren şirketleri etkileyecek.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


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