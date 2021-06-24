Brezilya yeni madencilik politikasını duyurdu, demir cevheri “stratejik” ürün kapsamına alındı

Perşembe, 24 Haziran 2021 09:56:10 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya Madencilik ve Enerji Bakanlığı, hükümetin Stratejik Madencilik Ürünleri Politikası kapsamında, ülkenin yerel üretimi için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi için pek çok bakanın dahil olduğu bir komite kurdu.

İki ayrı hükümet kararnamesine göre, söz konusu komiteye, Brezilya’nın yerel üretimi için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi için yetki verildi. Ayrıca, komite, hükümetin “stratejik” madencili ürünleri politikasına ilişkin raporları takip edebildiği gibi taslak raporlar hazırlayabiliyor ve madencilik projelerini inceleyip onay verebiliyor.

Bununla birlikte, komite, Brezilya’nın “stratejik” madencilik ürünleri kapsamına giren ürünlerin yer aldığı bir liste duyurdu. Demir cevheri, “rekabet avantajı sunan ve Brezilya ekonomisinin dış ticaret dengesinde kazanç sağlaması için elzem olan ürün” olarak üçüncü listede yer aldı. Söz konusu listeye manganez de dahil edildi.

Öte yandan, vanadyum, “ürünlerde ve yüksek teknolojili üretimlerde çok önemli olan madencilik ürünü” olarak ikinci listede yer aldı.