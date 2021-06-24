﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya yeni madencilik politikasını duyurdu, demir cevheri “stratejik” ürün kapsamına alındı

Perşembe, 24 Haziran 2021 09:56:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya Madencilik ve Enerji Bakanlığı, hükümetin Stratejik Madencilik Ürünleri Politikası kapsamında, ülkenin yerel üretimi için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi için pek çok bakanın dahil olduğu bir komite kurdu.

İki ayrı hükümet kararnamesine göre, söz konusu komiteye, Brezilya’nın yerel üretimi için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi için yetki verildi. Ayrıca, komite, hükümetin “stratejik” madencili ürünleri politikasına ilişkin raporları takip edebildiği gibi taslak raporlar hazırlayabiliyor ve madencilik projelerini inceleyip onay verebiliyor.

Bununla birlikte, komite, Brezilya’nın “stratejik” madencilik ürünleri kapsamına giren ürünlerin yer aldığı bir liste duyurdu. Demir cevheri, “rekabet avantajı sunan ve Brezilya ekonomisinin dış ticaret dengesinde kazanç sağlaması için elzem olan ürün” olarak üçüncü listede yer aldı. Söz konusu listeye manganez de dahil edildi.

Öte yandan, vanadyum, “ürünlerde ve yüksek teknolojili üretimlerde çok önemli olan madencilik ürünü” olarak ikinci listede yer aldı.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Haz

Vale’nin vergi kaçırma planına yönelik soruşturma başlatıldı
21  Haz

Vale Timbopeba madenindeki faaliyetlerine insansız trenlerle yeniden başlayabilir
16  Haz

Yüksek demir cevheri fiyatları sayesinde CSN Mineração güçlü nakit yaratmaya devam edecek
15  Haz

ANM Vale’nin Xingu demir cevheri barajını denetleyecek
11  Haz

Vale’nin Xingu madeninin çökebileceği bildiriliyor