Brezilya yeni dönem için çelik kotalarını açıkladı

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek yeni dönem için ithal çelik kotalarını açıkladı.
Toplamda 529.200 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:
Rulo levha: 8.000 mt
Sıcak rulo sac: 54.000 mt
Soğuk rulo sac: 100.600 mt
Çinko kaplamalı sac: 156.700 mt
Galvalum: 155.900 mt
Filmaşin: 53.000 mt
Dikişli boru: 1.000 mt
Bahsi geçen ürünler için kotanın aşılması durumunda geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi %25 ithalat vergisi uygulanacak.
Brezilyalı çelik üreticileri, kota sisteminin Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan ithalatı düşürmek için yeterli olmadığını öne sürüyor.