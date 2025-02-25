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Brezilya yeni dönem için çelik kotalarını açıkladı

Salı, 25 Şubat 2025 10:15:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek yeni dönem için ithal çelik kotalarını açıkladı.

Toplamda 529.200 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 8.000 mt

Sıcak rulo sac: 54.000 mt

Soğuk rulo sac: 100.600 mt

Çinko kaplamalı sac: 156.700 mt

Galvalum: 155.900 mt

Filmaşin: 53.000 mt

Dikişli boru: 1.000 mt

Bahsi geçen ürünler için kotanın aşılması durumunda geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi %25 ithalat vergisi uygulanacak.

Brezilyalı çelik üreticileri, kota sisteminin Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan ithalatı düşürmek için yeterli olmadığını öne sürüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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