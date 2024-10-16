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Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını açıkladı

Çarşamba, 16 Ekim 2024 09:47:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 1 Ekim 2024 ve 31 Ocak 2025 tarihleri için ithal çelik ürünlere ayrılan kotaları duyurdu. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı şu şekilde:

Rulo levha: 7.964 mt

Sıcak rulo sac: 54.030 mt

Soğuk rulo sac: 100.559 mt

Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt

Galvalum: 155.892 mt

Filmaşin: 52.976 mt

Dikişli boru: 983 mt

Brezilyalı ithalatçılar iki hafta içinde kotanın %63’ünü kullandı. Kotalar dolduktan sonra yapılan ithalat %25 vergiye tabi olacak. Kotaların bu hızla kullanılması önümüzdeki aylarda Brezilya’nın çelik ithalatının düşeceğini gösteriyor. Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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