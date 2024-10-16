Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını açıkladı

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 1 Ekim 2024 ve 31 Ocak 2025 tarihleri için ithal çelik ürünlere ayrılan kotaları duyurdu. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı şu şekilde:
Rulo levha: 7.964 mt
Sıcak rulo sac: 54.030 mt
Soğuk rulo sac: 100.559 mt
Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt
Galvalum: 155.892 mt
Filmaşin: 52.976 mt
Dikişli boru: 983 mt
Brezilyalı ithalatçılar iki hafta içinde kotanın %63’ünü kullandı. Kotalar dolduktan sonra yapılan ithalat %25 vergiye tabi olacak. Kotaların bu hızla kullanılması önümüzdeki aylarda Brezilya’nın çelik ithalatının düşeceğini gösteriyor. Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.