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Brezilya ve ABD arasındaki vergi görüşmeleri olumlu geçti

Pazartesi, 10 Mart 2025 10:09:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı ve ABD’li yetkililer 6 Mart tarihinde ABD’nin yürürlüğe aldığı son vergiler hakkında görüştü.

Brezilya basını, görüşmeler sonucunda bir karar alınmasa da Brezilyalı yetkililerin mutlu ayrıldığını, ABD’nin Brezilya ile ticaretinde 25 milyar $’dan fazla ticaret fazlası verdiğini vurgulayabildiklerini ifade etti.

Brezilya Başkan Yardımcısı Gerolda Alckmin, ana hedeflerinin ilk ülke arasındaki ekonomik tamamlayıcılığı tahsis etmek olduğunu belirtti.

ABD tarafından görüşmelere Ticaret Bakanı Howard Lutnik ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer katıldı. Analistler Greer’in toplantıya katılmasını ABD tarafının konu hakkında uzlaşma istemesi olarak değerlendirdi.

İki hükümet arasındaki görüşmeler devam edecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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