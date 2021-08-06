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Brezilya Temsilciler Meclisi madencilik vergisi oranının artırılmasını önerdi

Cuma, 06 Ağustos 2021 12:25:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal Kongresi’ne bağlı Temsilciler Meclisi, vergi reformu yasa tasarısının bir parçası olarak ülkede uygulanan CFEM madencilik vergisi oranının artırılması önerisinde bulundu.

Temsilciler Meclisi, verginin %4’ten %5,5’e çıkarılmasını önerirken, CFEM gelirlerinin hem eyalet hem de şehir düzeyinde tutulması gerektiğini söyledi.

Brezilya hükümeti şu an CFEM vergisinden %10 pay alıyor ve geriye kalan oranı da diğer hükümet organlarına pay ediyor.

Piyasa analistleri, vergi oranının artırılmasının, Vale ile Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve sahibi olduğu CSN Mineração gibi şirketleri çok etkilemeyeceğini söyledi.

Morgan Stanley’den bir analist, “Madencilik vergi oranının artırılmasının Vale ile CSN Mineração’nun yatırımlarını değiştireceğini düşünmüyoruz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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